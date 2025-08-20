Ceará receberá R$ 550 mil em venda de Bruno Tubarão ao Persija Jakarta, da Indonésia

Ceará receberá R$ 550 mil em venda de Bruno Tubarão ao Persija Jakarta, da IndonésiaJogador de 30 anos se despede do Alvinegro de Porangabuçu após disputar apenas oito partidas
O Ceará oficializou nesta quarta-feira, 20, a venda do ponta-direita Bruno Tubarão ao Persija Jakarta, da Indonésia, por 100 mil dólares (cerca de R$ 550 mil na cotação atual). Contratado no início desta temporada, o jogador de 30 anos deixa o Vovô após passagem discreta.
Com vínculo até o fim de 2024, o ex-Atlético-GO disputou apenas oito partidas pelo Alvinegro de Porangabuçu — sete delas saindo do banco de reservas — e não marcou gols nem distribuiu assistências.
É importante salientar que a trajetória de Tubarão no clube alvinegro foi marcada por problemas físicos. Entre janeiro e o fim de abril, ele ficou afastado por lesões, estreando somente em 3 de maio, contra o Vitória, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.