Ceará receberá R$ 550 mil em venda de Bruno Tubarão ao Persija Jakarta, da Indonésia

Jogador de 30 anos se despede do Alvinegro de Porangabuçu após disputar apenas oito partidas

O Ceará oficializou nesta quarta-feira, 20, a venda do ponta-direita Bruno Tubarão ao Persija Jakarta, da Indonésia, por 100 mil dólares (cerca de R$ 550 mil na cotação atual). Contratado no início desta temporada, o jogador de 30 anos deixa o Vovô após passagem discreta.

Com vínculo até o fim de 2024, o ex-Atlético-GO disputou apenas oito partidas pelo Alvinegro de Porangabuçu — sete delas saindo do banco de reservas — e não marcou gols nem distribuiu assistências.