Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará receberá R$ 550 mil em venda de Bruno Tubarão ao Persija Jakarta, da Indonésia

Ceará receberá R$ 550 mil em venda de Bruno Tubarão ao Persija Jakarta, da Indonésia

Jogador de 30 anos se despede do Alvinegro de Porangabuçu após disputar apenas oito partidas
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará oficializou nesta quarta-feira, 20, a venda do ponta-direita Bruno Tubarão ao Persija Jakarta, da Indonésia, por 100 mil dólares (cerca de R$ 550 mil na cotação atual). Contratado no início desta temporada, o jogador de 30 anos deixa o Vovô após passagem discreta.

Com vínculo até o fim de 2024, o ex-Atlético-GO disputou apenas oito partidas pelo Alvinegro de Porangabuçu — sete delas saindo do banco de reservas — e não marcou gols nem distribuiu assistências.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

É importante salientar que a trajetória de Tubarão no clube alvinegro foi marcada por problemas físicos. Entre janeiro e o fim de abril, ele ficou afastado por lesões, estreando somente em 3 de maio, contra o Vitória, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar