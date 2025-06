Ceará anuncia saída de Lelê e revela valor milionário que vai receber em negociação

O Ceará anunciou na tarde desta segunda-feira, 9, a saída do atacante Lelê, que foi transferido ao Nagoya Grampus, do Japão. O jogador de 27 anos pertencia ao Fluminense e estava emprestado ao Ceará até o fim desta temporada.

Como compensação, o Ceará irá receber R$ 1,95 milhão, conforme previsto no contrato. Com a camisa alvinegra, o atacante participou de nove partidas, sendo sete na Série A e dois na Copa do Brasil. No período, não conseguiu balançar as redes nem somar assistências. Pelo Fluminense, realizou 53 partidas e anotou oito tentos, bem como cinco assistências.