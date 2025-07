Sem espaço, Rômulo deixa o Ceará e acerta com o Novorizontino

O meia-atacante Rômulo está de saída do Ceará. O jogador, que pertence ao Palmeiras, acertou com o Novorizontino, atual terceiro colocado da Série B, e já se despediu do elenco alvinegro. A informação é do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Sem espaço nos últimos meses, o atleta de 23 anos entrou em campo 21 vezes pela equipe cearense, anotando apenas uma assistência. O último jogo do meia com a camisa do Vovô ocorreu na derrota para o Corinthians, no dia 16, quando entrou aos 35 minutos do segundo tempo.