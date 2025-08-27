Em alta, Dieguinho atribui sucesso no Ceará ao "espírito de ser operário"

O jogador é um dos principais atletas do vovô na temporada / Crédito: Samuel Setubal

O volante Dieguinho concedeu entrevista coletiva pré-jogo na tarde desta quarta-feira, 27, no CT de Porangabuçu. A entrevista precedeu o duelo entre Ceará e Juventude, que ocorre no sábado 30, às 16 horas, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista comentou os bons desempenhos da atual temporada, afirmando que sua maior virtude é o "trabalho duro". Durante a fala, o jogador se descreveu como um bom ouvinte e listou um grande nome do esporte nacional como inspiração.