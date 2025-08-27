Em alta, Dieguinho atribui sucesso no Ceará ao "espírito de ser operário"O meio-campista comentou os bons desempenhos da atual temporada, afirmando que sua maior virtude é o "trabalho duro"
O volante Dieguinho concedeu entrevista coletiva pré-jogo na tarde desta quarta-feira, 27, no CT de Porangabuçu. A entrevista precedeu o duelo entre Ceará e Juventude, que ocorre no sábado 30, às 16 horas, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.
O meio-campista comentou os bons desempenhos da atual temporada, afirmando que sua maior virtude é o "trabalho duro". Durante a fala, o jogador se descreveu como um bom ouvinte e listou um grande nome do esporte nacional como inspiração.
"Uma vez estava ouvindo o podcast do Bernardinho e ele disse que não podemos perder o espírito de ser operário, que é de querer aprender e ouvir para estar evoluindo. A minha preparação é basicamente isso. Tenho os analistas aqui do clube e os meus analistas pessoais também", disse
"Procuro estar aprendendo e ouvindo para poder evoluir. Observo e ouço as coisas que o treinador e meus companheiros pedem. Sou pouco de falar e muito de ouvir, e eu creio que isso me faz evoluir dentro de campo e como pessoa", completou.
Na mesma entrevista, o jogador comentou sobre o bom momento defensivo que vive o Ceará, ressaltando o mantra de que um time vencedor sempre tem uma boa defesa. O atleta também afirmou que o mérito da boa campanha passa pelo treino e pela execução das ideias planejadas.
"Uma boa equipe começa com uma boa defesa. Temos procurado trabalhar bastante isso. Nosso sistema defensivo tem se empenhado ao máximo para não tomarmos gols, porque sabemos que uma equipe que não sofre gol, está muito mais perto da vitória. Temos colocado isso em prática no treino e levado para o jogo. E que a gente possa trabalhar cada vez mais para melhorar o sistema defensivo".
Composição de meio-campo e preferência por posição
Na coletiva, Dieguinho foi indagado sobre uma suposta preferência por jogar como meio-campista e sobre as diferenças que envolvem Mugni e Lourenço, parceiros de equipe do camisa 20.
"Creio que para mim isso não muda muito, sou um jogador tático, o que o treinador propor vou tentar fazer da melhor maneira e vou me adaptar. O Lourenço e Mugni mudam um pouco, o Mugni é um jogador cerebral, que segura mais a bola, que quebra a linha com dribles, é um meia, de fato. Lourenço já é um segundo volante, com bom passe e boa bola longa. Creio que eu e o pessoal do meio está se completando bem, executando aquilo que o treinador pede", afirma.