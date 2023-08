Para tentar deslanchar, Ceará enfrenta Ponte Preta no Castelão pela Série B

Desde a chegada de Guto Ferreira , o Ceará não conseguiu, em nove jogos, conquistar dois triunfos consecutivos. A falta de consistência entre as campanhas dentro e fora de casa tem sido determinante no baixo aproveitamento do treinador à frente da equipe (44%), que, no cenário atual, figura na 10ª colocação.

Precisando embalar o quanto antes para manter vivo o sonho do acesso, o Ceará entra em campo neste domingo, 20, para enfrentar a Ponte Preta , na Arena Castelão, às 18 horas, em duelo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a derrota no último final de semana para o Vitória , o Vovô viu a distância em relação ao G-4 aumentar, assim como a pressão em volta do time.

Restando 15 jogos para o término da Série B, o momento pede uma reação imediata do Vovô caso ainda queira lutar pelo retorno à elite nacional. Na projeção de 64 pontos, que costuma ser uma margem segura, o Alvinegro teria que vencer 10 duelos e conquistar um empate neste recorte final. O embate diante da Ponte Preta, portanto, é fundamental para as pretensões do clube.

Rival do Vovô, a Ponte Preta vive situação intermediária na tabela, estando mais próxima da zona de rebaixamento do que do G-4. A Macaca tem tido dificuldade atuando como visitante na Segundona, condição na qual acumula somente 27% de aproveitamento — duas vitórias, três empates e seis derrotas.

O Ceará, por outro lado, protagoniza um bom momento jogando em seus domínios: com Guto Ferreira, está invicto no Castelão e soma três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos realizados em Fortaleza, panorama que eleva as expectativas por um desfecho positivo neste domingo.

No retrospecto geral de jogos entre as equipes, o tom é de equilíbrio. Nas 14 ocasiões em que se enfrentaram, o Vovô saiu com a vitória seis vezes. Ocorreram três empates — contando com o do primeiro turno da atual Série B — e cinco vitórias da Macaca. Sete destes jogos ocorreram tendo o Alvinegro como mandante, onde foram contabilizadas quatro vitórias do Ceará, um empate e dois triunfos do time paulista.

Para a partida, Guto não conta com desfalques por suspensão, mas tem duas dúvidas: o meio-campista Chay e o atacante Nicolas, ambos por questões clínicas. A situação dos dois atletas deve ser definida horas antes da bola rolar. Pelo lado da Ponte Preta, o técnico Pintado não contará com o lateral Gabriel, mas é provável que tenha o retorno do meia Elvis.