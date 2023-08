Vampeta lamenta rebaixamento do Ceará e critica contratação de Lucho: "Inexperiente"

Campeão da Copa do Mundo e da Copa América com a Seleção Brasileira, o ex-jogador ainda citou a identificação com as cores do Alvinegro de Porangabuçu

“Lamento muito pelo Ceará ter ido para a 2ª divisão. Fez boas campanhas no Brasileiro, chegou a ser o clube que teve a melhor campanha da Sul-Americana. Com a saída do Dorival, e eu acho que uma aposta por um treinador inexperiente, o Lucho González para comandar o Ceará, eles erraram nisso”, disse.

O ex-jogador Vampeta lamentou o rebaixamento do Ceará à Série B do Campeonato Brasileiro em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO . Na visão do campeão da Copa do Mundo e da Copa América com a Seleção Brasileira, o descenso alvinegro foi resultado de escolhas erradas da diretoria após a saída de Dorival Júnior para o Flamengo . Na época, a cúpula contratou o argentino Lucho González, para substituir Marquinhos Santos, tido pelo ex-atleta como inexperiente para o cargo.

Torcida pelo Ceará

Durante a entrevista, Vampeta ainda citou a identificação com as cores do Ceará, devido à similaridade com o Corinthians, mas explicou que não torce contra o Fortaleza.

“O Presidente do Fortaleza (Marcelo Paz) é meu amigo, esteve aqui comigo, saímos para jantar, e eu disse para ele que tenho um carinho maior pelos clubes preto e branco. Torço para Juventus de Turim, gosto do Real Madrid, do Corinthians, do Botafogo, apesar de ter um carinho pelo Fluminense, o Ceará é um time preto e branco, é o time que torço, tem o ABC, em Natal. É mais pela cor da camisa, pela cor preto e branco. Nunca tive nenhum contato com alguém do Ceará, pelo contrário, tenho mais amizade com o presidente do Fortaleza, que esteve aqui. É mais pela identificação com o preto e branco. Identificação que veio desde o tempo do Corinthians. É gostar, não é torcer contra o Fortaleza, eu gosto da cor preto e branco”, contou.