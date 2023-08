Ceará perde para Vitória no Barradão e vê distância para zona de acesso aumentar

O time de Guto Ferreira ocupa a 10ª colocação, com 33 pontos, enquanto a equipe baiana alcançou novamente a vice-liderança, com 44

O Ceará perdeu para o Vitória neste domingo, 13, por 1 a 0, no Estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e viu a distância para a zona de acesso aumentar para oito pontos. Léo Gamalho marcou o gol da vitória baiana.

O time de Guto Ferreira ocupa a 10ª colocação, com 33 pontos, enquanto o Vitória alcançou novamente a vice-liderança, com 44.

A equipe alvinegra volta a campo no domingo, 20, às 18 horas (de Brasília), contra a Ponte Preta. O duelo será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O jogo

O Ceará amassou o Vitória no 1° tempo, mas deixou o campo com a derrota parcial, devido ao pênalti cometido por Erick, aos 12 minutos, convertido com excelência pelo atacante Léo Gamalho. A postura adotada pela equipe alvinegra tem dedo de Guto Ferreira, montando uma estratégia praticamente eficaz — faltou o gol — para atuar no Barradão, em Salvador.

A equipe cearense foi a campo com Jean Carlos substituindo o suspenso Chay. No ataque, Guto manteve Erick e Saulo Mineiro, colocando Nicolas como referência — o atleta foi substituído por Bissoli aos 29 minutos após sentir lesão muscular. No entanto, o camisa 9 atuou como 2° atacante, deixando espaço para o ponta-esquerda atacar o espaço nas costas da defesa baiana. O lateral-esquerdo Paulo Victor atuou, em determinados momentos, como ala, próximo ao meio-campo, contribuindo com o setor ofensivo, apoiando Jean Carlos e Saulo Mineiro.

O desempenho apresentado pelo Ceará no 1° tempo anulou o Vitória. A abertura do placar cedo, porém, deu tranquilidade para a equipe de Léo Condé buscar administrar o resultado. No entanto, a equipe deixou o gramado na etapa inicial contando ativamente com o goleiro Lucas Arcanjos, sendo o responsável por impedir os tentos do Ceará, que poderiam ter saídos dos pés de Erick, aos 37 minutos, após tabelar com Warley no lado direito, e com Jean Carlos, aos 39 e 41, em lances distintos: finalização de fora da área e uma jogada trabalhada com Saulo Mineiro, entrando na área.