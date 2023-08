CBF escala Anderson Daronco para apitar jogo entre Ceará e Ponte Preta

Será o primeiro duelo do Vovô em 2023 com arbitragem de Daronco. Partida ocorrerá neste domingo, 21, às 18 horas, na Arena Castelão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o gaúcho Anderson Daronco como árbitro para a partida entre Ceará e Ponte Preta-SP, válida pela 24ª rodada da Série B. O jogo será realizado neste domingo, 21, às 18 horas, na Arena Castelão. É o primeiro duelo do Alvinegro que Daronco apita no ano.

Ao todo, o juiz já comandou 12 embates do Vovô. O último foi contra o Palmeiras-SP, no Castelão, na 20ª rodada do Brasileirão de 2022. Na ocasião, o clube cearense foi derrotado por 2 a 1, com gol de Stiven Mendoza em cobrança de pênalti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O profissional já atuou em 33 partidas no ano de 2023, incluindo duas pela Série B. Ele já apresentou 130 cartões amarelos e dez cartões vermelhos na temporada, sendo nove por expulsão direta.