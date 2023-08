Ceará possui retrospecto equilibrado diante da Ponte Preta

Equipes já se enfrentaram 14 vezes, com a vantagem de seis vitórias do Vovô no histórico geral

Em busca de alcançar o G-4 da Série B e assim alcançar o acesso, o Ceará entra em campo no próximo domingo, 20, às 18 horas, diante da Ponte Preta, na Arena Castelão. No histórico geral, as equipes possuem um retrospecto bastante balanceado.

Nos 14 jogos em que se enfrentaram, o Vovô saiu com a vitória seis vezes. Ocorreram três empates — contando com o do primeiro turno da atual Série B — e cinco vitórias da Macaca. Sete desses jogos ocorreram tendo o Alvinegro de Porangabuçu como mandante. Em terras alencarinas, foram contabilizadas quatro vitórias do Ceará, um empate e dois triunfos da Ponte Preta.

Caso vença, o Vovô pode voltar para a melhor posição que chegou até aqui na Série B, quando esteve na sétima colocação. Para isso, o Vovô deve vencer o adversário e torcer por tropeços de Atlético-GO e Mirassol na rodada.