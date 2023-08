Chay e Nicolas são dúvidas para o duelo entre Ceará e Ponte Preta; saiba a situação

O meio-campista e o atacante estão com problemas clínicos e não participaram do treinamento da última quarta-feira, 16

No treino da última quarta-feira, 16, realizado no CT de Porangabuçu, a dupla não participou das atividades em campo . A ausência de Nicolas se deu por conta de dores na posterior da coxa esquerda — o atacante, inclusive, foi substituído contra o Vitória por esse motivo. Já Chay, que foi desfalque na rodada passada por suspensão, tem um incômodo no joelho.

Desta forma, Guilherme Bissoli, que vinha sendo titular com Guto, deve continuar garantido como centroavante do Vovô. No setor central, Jean Carlos é a primeira opção para a posição de armador do time, sendo inclusive o substituto de Chay na partida do último final de semana. Ademais, o técnico alvinegro tem todo o restante do elenco à disposição para o confronto diante da Macaca.



Com informações de Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN.