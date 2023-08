Rivais na rodada, Ceará nunca perdeu em casa para a Ponte Preta em jogos pela Série B

Aliado a isso, a campanha como mandante do Ceará desde a chegada de Guto Ferreira tem sido positiva. Em quatro jogos com o treinador, o Alvinegro conquistou três vitórias e um empate, o que representa 83% de aproveitamento na Arena Castelão.

Nos quatro jogos que a Ponte Preta visitou o Ceará pela Segundona, foram três vitórias do Vovô (4 a 1 na edição de 2007, 2 a 0 em 2008 e 3 a 2 em 2014) e um empate (1 a 1 em 2009). As únicas derrotas da história do time de Porangabuçu em casa para a Macaca aconteceram no Brasileirão de 1977 e 1982.

Antes da partida, o Ceará terá toda semana de preparação. Nesta segunda-feira, 14, o elenco do Vovô realizou um treino em Salvador, no CT do Vitória, antes de embarcar para Fortaleza. O Vovô e a Macaca se enfrentam no domingo, 20, às 18 horas, na Arena Castelão.

No primeiro turno da Série B desta temporada, os clubes empataram sem gols em Campinas (SP). No cenário atual do torneio, a Ponte Preta tenta se afastar por completo da zona de rebaixamento, enquanto o Ceará quer diminuir a distância para o G4.