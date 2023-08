Ceará tenta repetir melhor momento na Série B contra próximos sete rivais; relembre

Atacante Erick no jogo Ceará x Chapecoense, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023 Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

Para seguir sonhando com o acesso à primeira divisão, é fundamental que o Ceará consiga reproduzir, novamente, uma sequência semelhante — ou até melhor — do que a do primeiro turno. Restando 15 jogos para o término da Série B, o time de Porangabuçu precisa de, no mínimo, dez vitórias e um empate para chegar aos 64 pontos, margem segura para a projeção final do G4 segundo o Departamento de Matemática da UFMG.