Ceará disputará três dos próximos cinco jogos pela Série B em casa; veja sequência

Time alvinegro pode aproveitar partidas diante do seu torcedor para tentar arrancada na competição. Atualmente, o Vovô é o décimo colocado na tabela, com 33 pontos

O primeiro compromisso da sequência alvinegra será neste domingo, 20, diante da Ponte Preta, na Arena Castelão. A partida é de suma importância para o time de Porangabuçu, que necessita de uma vitória para não se distanciar ainda mais do G4. Atualmente, a distância para a zona de acesso é de oito pontos.

O Ceará almeja uma arrancada na Série B para seguir sonhando com o acesso à elite no final da temporada. Para isso, o Vovô conta com um dado interessante: três dos próximos cinco jogos da equipe na competição serão disputados em casa.

Após o duelo contra a Macaca, o Vovô visitará a Tombense, no interior de Minas Gerais. Em seguida, disputará duas partidas consecutivas como mandante contra Criciúma e Londrina. Essa última, inclusive, será realizada no Estádio Presidente Vargas. A decisão foi tomada pelo Ceará e pelo rival Fortaleza junto ao Governo do Estado visando poupar o gramado da Arena Castelão.

O último jogo da sequência será diante do Novorizontino, no Estádio Jorjão, no dia 18 de setembro. O duelo será válido pela 28ª rodada da Série B.

Confira a sequência do Vovô na Série B: