Ceará e demais clubes da Série B terão mais uma "janela de transferências"; entenda

O Regulamento Nacional de Registro e Transferências de Atletas da CBF prevê mais um período de contratações, no começo de setembro, para as equipes da segunda divisão. Apenas jogadores das equipes eliminadas da Série C poderão ser reforços

No entanto, há uma limitação para este período de contratações: as equipes só poderão se reforçar com jogadores que estavam vinculados aos 12 times eliminados ainda na primeira fase da Série C, que se encerra no próximo dia 26. Esta medida está prevista no item “D”, do inciso 3, do artigo 33 do regulamento.

Os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro , incluindo o Ceará , terão mais uma oportunidade de contratar novos atletas para o restante da temporada. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a partir do Regulamento Nacional de Registro e Transferências de Atletas, uma nova janela de transferências será realizada entre os dias 3 e 15 de setembro, válida para as agremiações da segunda divisão.

“A rescisão por mútuo acordo ou o encerramento do contrato especial de trabalho desportivo (inclusive de empréstimo) com o clube anterior participante do Campeonato Brasileiro da Série C de 2023, ou a cessão temporária, ocorrida(o) entre os dias 03/09/2023 e 15/09/2023, sendo que, nesses casos, o novo registro poderá ser solicitado somente por clube participante do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023, devendo a solicitação de transferência ser concluída no Sistema de Registro da CBF até o dia 15/09/2023. O clube anterior necessariamente deve ser uma das 12 (doze) equipes desclassificadas após o término da 1ª fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2023”, prevê o regulamento.

Em março deste ano, a CBF realizou duas atualizações no regulamento, sendo uma delas a adição do item mencionado nesta matéria (Item D, do inciso 3, do artigo 33). O objetivo da entidade máxima do futebol brasileiro é garantir aos atletas um período maior de atividade durante a temporada.

Na última janela de transferências, que foi encerrada no dia 2 de agosto, o Ceará trouxe seis reforços: Sidnei (zagueiro), Orejuela (lateral-direito)*, Paulo Victor (lateral-esquerdo), Breno (volante), Saulo Mineiro e Chrystian Barletta (atacantes). O Alvinegro de Porangabuçu ainda tem a possibilidade de acertar com atletas sem contrato, desde que a rescisão tenha sido dentro do último período de contratações.

*O atleta já deixou o Ceará. Ele etornou ao país natal, a Colômbia, antes mesmo de estrear pelo time cearense, para atuar pelo Independiente Medellín.