Após nove jogos, Guto tem aproveitamento menor do que Barroca e distância maior para o G4

Péssima campanha como visitante com Guto Ferreira, onde o Vovô não venceu nenhum jogo e acumula 13% de aproveitamento, tem sido um fator crucial para a dificuldade do time em embalar na Série B

Um detalhe é que, após os nove primeiros jogos de Barroca como treinador do Ceará, a equipe figurava na 7ª colocação, com cinco pontos de diferença para o G4. Posteriormente, como não venceu nenhum dos três jogos antes de sua demissão (uma derrota e dois empates), a margem aumentou.

A demissão de Barroca e a chegada de Guto Ferreira aconteceu após a 14ª rodada, quando o Ceará empatou dentro de casa com o Avaí. Na ocasião, a equipe cearense ocupava o 9º lugar da tabela, com 21 pontos, sete a menos que o primeiro clube a compor o G4.

Ao todo, nos nove confrontos que esteve na beira do campo, Guto Ferreira conquistou três vitórias, três empates e três derrotas, o que representa 44% de aproveitamento. O número é inferior, por exemplo, ao de Eduardo Barroca, que com a mesma quantidade de jogos somou seis triunfos, um empate e dois reveses — ou seja, rendimento de 70%.

Contratado sob a expectativa de tornar o Ceará um time competitivo na luta pelo acesso, Guto Ferreira não conseguiu, nos nove primeiros jogos à frente do clube, sequer melhorar a situação que encontrou quando chegou em Porangabuçu. Neste recorte de partidas, o treinador acumula um baixo aproveitamento e aumentou a distância do Vovô em relação ao G4.

Com Guto, o cenário piorou. Além de perder uma posição na classificação — caiu para 10º após a última rodada —, o time também viu a distância para a zona de acesso aumentar para oito pontos. A péssima campanha do Vovô fora de casa com o treinador tem sido um dos maiores problemas do trabalho. São três derrotas, dois empates e 13% de aproveitamento como visitante.

Diante do pragmatismo e da ausência de uma sequência de vitórias no torneio, as chances de acesso do Ceará diminuem rodada após rodada. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Vovô tem apenas 9,6% de chance de ascender à elite do futebol brasileiro no final do certame.