Aniversariante, Ceará recebe Chapecoense para se aproximar do G-4 da Série B

Vovô completa 109 anos nesta sexta-feira e encara a Chape na Arena Castelão. Duelo é importante para as pretensões do Alvinegro na Segundona, que vem de derrota na última rodada e precisa vencer para seguir colado na zona de acesso

Motivado pela comemoração do aniversário de 109 anos de vida do clube, o Ceará entra em campo para enfrentar a Chapecoense nesta sexta-feira, 2, às 19 horas, determinado a dar uma vitória de presente para a torcida alvinegra, que deve encher a Arena Castelão para empurrar a equipe. O duelo, válido pela 10ª rodada da Série B, representa a chance de espantar a má atuação do último jogo e, consequentemente, de se reaproximar do G-4 da competição.

Apesar do revés contra o Novorizontino, o momento do Ceará no certame é positivo, já que antes do duelo contra os paulistas, o time comandado por Barroca havia emplacado três vitórias consecutivas, sequência que fez o clube dar um salto considerável na tabela. No cenário atual, o Vovô figura na 10ª posição e com apenas quatro pontos de diferença para o Criciúma, quarto colocado. Ou seja, vencer a Chapecoense torna-se fundamental para as pretensões do Alvinegro.

O duelo contra a Chape, inclusive, marca o retorno do público total aos jogos do Ceará como mandante. Na rodada anterior, a equipe contou com uma linda festa proporcionada por 37 mil pessoas, composto exclusivamente por mulheres, crianças e PCDs. Ao longo desta semana, o departamento jurídico do clube conseguiu permutar o restante da punição restritiva que tinha junto ao STJD por doações financeiras a instituições de caridade.

Adversário do Ceará, a fase do time catarinense é conturbada. Na beira da zona de rebaixamento, a Chapecoense demitiu o treinador Argel Fuchs na última segunda-feira e anunciou Gilmar Dal Pozzo como substituto, mas o comandante assume a equipe apenas no sábado, 3. Ou seja, o interino Emerson Cris, técnico do sub-20, será o responsável por conduzir o Verdão. Além das dificuldades citadas, a Chape terá oito desfalques para o jogo contra o Vovô.

O cenário favorável ao Ceará para a partida é potencializado, ainda, pelo retrospecto de embates dos dois times na capital cearense, contexto em que o Alvinegro nunca foi derrotado. Em cinco duelos atuando em seus domínios contra o Verdão, o Ceará acumula quatro vitórias e um empate. O escrete preto-e-branco possui quatro triunfos no Brasileirão, sendo três na Série A e um na Segundona, além de ter vencido na Copa do Brasil.

Para a partida, Barroca tem um número considerável de desfalques. O setor defensivo é onde se concentra a maior quantidade de baixas, quatro no total: os zagueiros Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Pagnussat, e os laterais Formiga e Michel Macedo. No ataque, Álvaro também ficará de fora do jogo. Além das ausências, o treinador deve fazer, por conta própria, algumas mudanças, como a volta de Bruno Ferreira ao gol e Warley na lateral — Caíque por desgaste físico, pode ser poupado.

Vale lembrar que, durante a partida contra a Chapecoense, mais precisamente às 19h14min — horário escolhido em alusão ao ano de fundação do clube —, será realizada uma queima de fogos na sede do Ceará e na Arena Castelão, momento que faz parte da programação do aniversário de 109 anos do Vovô.

Ceará x Chapecoense

Ceará

4-4-2: Bruno Ferreira; Warley, Léo Santos, David Ricardo e Barcelos; Richardson, Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Nicolas. Técnico: Eduardo Barroca

Chapecoense

4-4-2: João Paulo; Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha; Pablo Oliveira, Cazonatti, Kaio Mendes e Cristiano; Alisson Farias e Ribamar. Técnico: Emerson Cris

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 19 horas

Data: sexta-feira, 2

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Leandro dos Santos Ruberdo

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, SporTV e Premiere