Ceará encerra preparação para enfrentar Chapecoense sem Luiz Otávio

Tratado como dúvida para a partida contra a Chapecoense, o zagueiro Luiz Otávio não apareceu em campo no treino de apronto do Ceará, na tarde desta quinta-feira, 1º de junho. O jogador fez exames médicos, pela manhã, para saber se terá condições de jogo, mas os resultados não foram divulgados.

A ausência do defensor no trabalho com o restante do elenco, porém, indica que ele deve ser uma baixa, junto com Gabriel Lacerda, suspenso, e Tiago Pagnussat, em transição, mas também punido pelo STJD. Com tantos desfalques na zaga, o técnico Eduardo Barroca deve levar o jovem Jonathan, da base, para a partida contra a Chape. Ele treinou com o time principal durante toda a semana.

Não participaram do apronto também o lateral-esquerdo William Formiga, que faz fisioterapia devido entorse no joelho esquerdo, e o atacante Álvaro. O lateral-direito Michel Macedo, que está em fase inicial de transição, fez um trabalho separado do grupo, assim como Pagnussat.

O volante Caíque, que atua como lateral-direito, treinou normalmente, mas pode ser poupado devido ao desgaste físico. Se isso acontecer, Warley deve assumir a posição. Quanto ao volante Zé Ricardo, que foi apresentado oficialmente, a tendência é que seja relacionado pela primeira vez.

No gol, Barroca também pode recolocar Bruno Ferreira no posto de Richard. Diante disso, o provável time do Ceará que encara a Chapecoense nesta sexta-feira, 2, no Castelão tem a seguinte formação: Bruno Ferreira; Warley, Léo Santos, David Ricardo e Barcelos; Maranhão e Richardson; Erick, Chay e Jean Carlos; Nicolas.

Ceará e Chapecoense se enfrentam pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida está marcada para inciar às 19 horas.