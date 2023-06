Ceará prepara promoção para os torcedores como parte da comemoração de 109 anos

A sexta-feira, 2 de junho, será de comemorações para os torcedores do Ceará. Isso porque, o clube irá completar o 109º ano de existência. Desta maneira, a agremiação preparou uma promoção aos sócios, além de uma programação especial que começa desde cedo e vai até o período da noite, durante a partida diante da Chapecoense, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O escrete preto-e-branco organizou uma ação especial aos torcedores que realizarem renovação ou adesão do Sócio Vozão durante esta sexta-feira, 2. Estes adeptos serão presenteados de acordo com o plano escolhido dentro do programa.

Sobre o assunto Chapecoense terá oito desfalques para enfrentar o Ceará

Ceará nunca perdeu para a Chapecoense no Castelão e tenta manter tabu

Michel Macedo e Formiga se aproximam de retorno após lesão, revela dirigente do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Plano Vovô de Ouro: uma camisa 2 modelo 2023 e um boné do Sócio Vozão

Plano Mais Querido: uma camisa 2 modelo 2023

Plano Campeão da Popularidade: boné especial do Sócio Vozão

Programação do dia

Os festejos serão iniciados às 7h30min, com uma missa, na sede do Alvinegro. A entrada no Centro de Treinamento de Porangabuçu será liberada para a torcida do Vovô. Ao fim da celebração, o clube disponibilizará um café da manhã para os adeptos presentes.

Durante a partida contra o time catarinense, mais precisamente às 19h14min - horário escolhido em alusão ao ano de fundação do clube -, será realizada uma queima de fogos na sede do Ceará e na Arena Castelão.

Vale destacar que, para este jogo, o time cearense conseguiu a liberação total da torcida junto ao STJD e, segundo parcial divulgada nesta quarta-feira, 31, mais de 23 mil pessoas confirmaram presença antecipadamente. A tendência é que o número de presentes aumente de forma considerável por ser aniversário do clube e pelos preços promocionais.