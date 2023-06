Paulo Henrique Salmazio comanda o jogo entre Ceará x Chapecoense, pela Série B

O árbitro Paulo Henrique Salmazio, que integra o quadro da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), apita a partida entre Ceará e Chapecoense, na Arena Castelão, às 19h, nesta sexta-feira, 2. O duelo é válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O sul-mato-grossense será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo. O quarto árbitro será Léo Simão Holanda. Caio Max Vieira ficará no VAR.

Sobre o assunto Zé Ricardo explica estilo de jogo e agradece Ceará: "Abriu as portas para mim"

Ceará: empresário de Vitor Gabriel nega propostas do exterior

Ceará prepara promoção para os torcedores como parte da comemoração de 109 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escala completa para Ceará x Chapecoense