Ceará: empresário de Vitor Gabriel nega propostas do exterior

De acordo com portais que divulgam informações sobre o Flamengo, um clube do futebol saudita teria demonstrado interesse ao Rubro-Negro em comprar Vitor Gabriel, atualmente emprestado para o Ceará

As especulações de que um clube do futebol saudita teria demonstrado interesse ao Flamengo na compra de Vitor Gabriel, atualmente emprestado para o Ceará, foram desmentidas pelo empresário do próprio atleta. Em contato com o Esportes O POVO nesta quinta-feira, 1º de junho, o agente negou ter recebido qualquer tipo de proposta ou consulta pelo centroavante.

Segundo o empresário de Vitor Gabriel, esse tipo de especulação, que surgiu em um portal que tem como foco informações sobre o Flamengo, pode ser prejudicial e conturbar o ambiente do jogador no Vovô, cujo contrato por empréstimo vai até o fim de 2023. João Paulo, presidente do Ceará, também negou o boato.

Sobre o assunto Fernando Sobral revela que recusou participar de esquema de manipulação em 2018

Ceará prepara promoção para os torcedores como parte da comemoração de 109 anos

Chapecoense terá oito desfalques para enfrentar o Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Destaque do Alvinegro de Porangabuçu no início do ano, sobretudo na campanha do título da Copa do Nordeste, Vitor Gabriel tem protagonizado a sua melhor temporada como jogador profissional. Em 24 jogos, o atacante marcou nove gols e deu quatro assistências, sendo o vice-artilheiro do Ceará ao lado de Guilherme Castilho, atrás apenas de Erick, que contabiliza 11 tentos.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Desde a chegada do treinador Eduardo Barroca e da contratação de Nicolas, entretanto, Vitor Gabriel acabou perdendo espaço na equipe titular. Nos últimos seis jogos, por exemplo, figurou no banco de reservas em cinco deles — e em quatro destas partidas sequer foi utilizado em campo.