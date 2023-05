Ceará é liberado para receber público geral na Série B, já contra a Chape

Departamento jurídico do Ceará precisa comprovar doações que somadas chegam a R$ 30 mil para ter a liberação ativada. Jogo contra Chapecoense já será com público geral

O Ceará conseguiu permutar o restante da punição que tinha junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por doações financeiras a instituições de caridade. Com isso, as partidas do clube em casa voltam a ser realizadas com presença de público em geral.

O despacho foi emitido nesta terça-feira, 30, e a diretoria alvinegra precisa comprovar em até 24 horas o pagamento de R$ 30 mil a seis instituições diferentes, designadas pelo STJD. Somente após a comprovação, a pena estará encerrada e o time já poderá receber torcedores em geral no jogo de sexta-feira, 2, no Castelão, contra a Chapecoense, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro. Coincidentemente, a data marca o aniversário do Ceará.

Até então, os dois próximos duelos do Vovô como mandante, contra Chapecoense e CRB-AL, seriam realizados apenas com mulheres, crianças e pessoas com deficiência na arquibancada, mas com o despacho, assinado pelo novo presidente do STJD, José Perdiz de Jesus, essas duas partidas também já podem receber público em geral.

Além disso, o Alvinegro voltará a ter direito à carga de ingressos como visitante em jogos da Série B. A argumentação do departamento jurídico do Ceará, inclusive, se baseou no fato do time não poder contar com torcedores fora de casa para alegar que já havia cumprido a quantidade de partidas totais da punição. O STJD aceitou os argumentos.



Entradas

Os sócios-torcedores do Vovô já podem fazer check-in, enquanto o acesso das mulhere e crianças seguirá o mesmo, com troca de bilhetes por doações, que inclusive já foi iniciada. Já os torcedores homens que não são sócios (acima de 12 anos) vão precisar comprar ingresso avulso. O clube vai divulgar até quarta-feira, 31, os valores e pontos de venda dos bilhetes.