Zé Ricardo explica estilo de jogo e agradece Ceará: "Abriu as portas para mim"

Anunciado em abril como reforço do Ceará para a temporada, Zé Ricardo foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira, 1º de junho, e não escondeu a felicidade por estar no Vovô. Durante a entrevista coletiva, o volante relembrou que o Alvinegro abriu as portas em um momento delicado da sua carreira, se mostrou voluntarioso para ajudar a equipe e explicou que tipo de característica possui dentro de campo.

“Estou muito feliz de estar aqui. O clube abriu as portas para mim em um momento delicado da minha carreira. Estava sem clube e acabei tendo uma lesão séria, uma lesão que acabei recuperando bem. Cheguei aqui e tive que fazer uma pequena cirurgia para não ter o risco de uma nova lesão. Estou muito bem amparado pelo departamento médico e de fisioterapia, estou impressionado com o nível dos profissionais, a estrutura do clube. Parece que tem muitos anos que estou aqui”, contou.

Sobre o assunto Ceará: empresário de Vitor Gabriel nega propostas do exterior

Fernando Sobral revela que recusou participar de esquema de manipulação em 2018

Ceará prepara promoção para os torcedores como parte da comemoração de 109 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre a briga por titularidade no meio-campo, cuja preferência atual de Barroca é por Maranhão e Richardson, Zé Ricardo ressaltou que sua vontade, claro, é de estar atuando, mas que irá respeitar o processo e buscar ajudar os companheiros de qualquer forma, seja dentro ou fora de campo.

“Eu venho para ajudar e agregar, sou um atleta que vou estar ajudando a equipe. Quero jogar, estar atuando, mas sou um cara que não vou atrapalhar também se não estiver jogando. Quero ajudar meus companheiros e não incomodar quem estiver jogando e fazendo bons treinos para elevar o nível da equipe. Sou um atleta que chega para ajudar o Barroca e o Ceará da melhor forma possível, com muito respeito”, disse.

Momento físico e característica de jogo

Desde que chegou ao Vovô, Zé Ricardo precisou lidar com uma lesão, cenário que o afastou dos gramados neste início de temporada. Totalmente recuperado, o volante contou que tem treinado forte e que se sente bem para jogar. Durante a fala, o atleta também pontuou suas características de jogo.

+ Ceará: empresário de Vitor Gabriel nega propostas do exterior



“Eu gosto de treinar e venho me preparando o tempo todo. Eu me preparei para estar bem, de estar em uma condição boa. No período que tenho aqui, já são três semanas de campo. Me sinto bem, venho crescendo. Claro, tem muito tempo que não jogo e o ritmo de jogo acredito que todo atleta precise. Minha característica é a marcação, posso ajudar bem na saída de bola, na proteção da defesa. A principal talvez seria a percepção de jogo, que é ocupação de espaço, tentar ler o jogo. Acho que é nisso que me destaco”, explicou.