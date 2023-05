Com falhas de Richard, Ceará joga mal e é derrotado pelo Novorizontino por 3 a 0

No jogo que marcou o retorno parcial da torcida alvinegra ao estádio, o Vovô jogou mal e perdeu para o time paulista pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O Ceará viu a sequência de três vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro ser encerrada na tarde deste domingo, 28. O Alvinegro de Porangabuçu recebeu o Novorizontino na Arena Castelão e perdeu pelo placar de 3 a 0. Os gols da partida, válida pela nona rodada da competição, foram marcados por Aylon, Geovane e Léo Tocantins.

A parte positiva da partida foi o retorno parcial da torcida alvinegra ao estádio, após cinco jogos de portões fechados. O público presente na Arena Castelão foi composto apenas por mulheres, crianças de até 12 anos e Pessoas com Deficiência (PCDs). Ao todo, 37.545 pessoas fizeram uma bonita festa no estádio, mas o time não correspondeu.

Em outubro de 2022, torcedores do Ceará invadiram o gramado durante o jogo contra o Cuiabá, pela 32ª rodada da Série A. Por isso, o clube foi punido com oito partidas de portões fechados. Porém, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) converteu parte da pena e determinou que nos três últimos jogos da penalidade o clube contasse com a presença apenas de mulheres, crianças até 12 anos e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Ceará x Novorizontino: o jogo

Mesmo com uma torcida fervorosa empurrando o Ceará desde antes da bola rolar, quem começou melhor na partida foi o Novorizontino. O clube paulista não se intimidou com as arquibancadas da Arena Castelão lotadas e ditou o ritmo nos minutos iniciais.

O Tigre do Vale conseguia tirar o Ceará da zona de conforto através de uma marcação pressão, que atrapalhava a saída de jogo da equipe de Eduardo Barroca. Com isso, os visitantes permaneciam mais tempo no campo de ataque e, constantemente, chegavam perto do gol de Richard.

Prova disso é que, por duas vezes, o Novorizontino esteve próximo de abrir o placar. Aos quatro minutos, Ronaldo arriscou de fora da área e a bola passou próximo a trave, mas o árbitro já marcava impedimento. Momentos depois, Aylon foi acionado dentro da grande área e, mesmo sozinho, chutou para fora.

Melhor em campo, o time paulista conseguiu abrir o placar aos 38 minutos. Ronaldo ganhou a disputa com o defensor do Ceará mesmo caído e lançou para Marlon. O meia, que já atuou no Alvinegro, chutou forte e o goleiro Richard aceitou. Mas, antes da bola entrar, Aylon escorou e a arbitragem assinalou o tento para o camisa 11.

Nos acréscimos do primeiro tempo, os visitantes chegaram a ampliar o placar, mas o árbitro marcou impedimento do atacante Ronaldo, que ganhou a disputa com o goleiro Richard antes de Reverson marcar. O VAR entrou em ação e assinalou a irregularidade.

O cenário de domínio do Novorizontino permaneceu após o intervalo. Com apenas oito minutos de bola rolando, o Tigre chegou ao segundo gol. O meio-campista Geovane limpou a marcação na entrada da área e soltou uma pancada. O goleiro Richard foi enganado pelo efeito da bola e não conseguiu fazer a defesa.

Nem mesmo a boa vantagem no marcador fez o time paulista diminuir a intensidade no jogo. Os comandados de Eduardo Baptista seguiam criando oportunidades, além de manter a marcação pressão na saída de bola do Ceará. Aos 13 minutos, Douglas Baggio quase fez o terceiro dos visitantes, mas David Ricardo cortou em cima da linha.

A marcação no campo ofensivo foi determinante para o Novorizontino marcar o terceiro e último gol da partida. Após a pressão, o Ceará saiu jogando mal e o time paulista aproveitou para criar uma nova oportunidade. Raul Prata chutou cruzado e, no segundo pau, Léo Tocantins empurrou a bola para o fundo das redes.