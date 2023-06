Chapecoense terá oito desfalques para enfrentar o Ceará

Chapecoense e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira, 2, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 10ª rodada da Série B. O técnico interino Emerson Cris terá problemas para montar o time que irá a campo. Isso porque o time catarinense terá oito desfalques para o confronto.



Entre as baixas mais recentes, está o zagueiro Victor Ramos, capitão do time, que sentiu um desconforto muscular e não viajou com a delegação. O meio-campista Gabriel Xavier, que substituiu Bruno Nazário, lesionado, foi diagnosticado com uma contusão na posterior da coxa direita.



O atacante Maxwell sofreu uma lesão no jogo contra o Sampaio Corrêa, enquanto Murilo está com sintomas gripais e será preservado. Além deles, o volante Bruno Vinícius está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. O goleiro Airton, o lateral direito Douglas Borel e o meia Bruno Nazário já estavam entregues ao departamento médico.



Com isso, a Chape deve ir a campo com a seguinte formação: João Paulo, Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha, Pablo Oliveira, Cazonatti, Kaio Mendes e Cristiano, Alisson Farias e Ribamar.



A Chape será comandada por Emerson Cris, técnico da equipe Sub-20 da Chape. Gilmar Dal Pozzo, anunciado na última terça-feira, 30, chegará no clube somente no sábado, 3, e deve estrear contra o Vila Nova, na Arena Condá.



Desfalques do Ceará



O técnico Barroca terá problemas para montar a defesa alvinegra contra a Chape. Na véspera do embate, apenas dois zagueiros têm condições garantidas de jogo: David Ricardo e Léo Santos.



Tiago Pagnussat, que trata um estiramento na panturrilha direita, está suspenso pelo STJD. O zagueiro Gabriel Lacerda completou a série de cartões amarelos, enquanto Luiz Otávio é dúvida após deixar o gramado da partida contra o Novorizontino com dores na coxa.