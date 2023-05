Com público exclusivo de mulheres, crianças e PCDs, Ceará não registra cadeiras quebradas no Castelão

De acordo com o clube, em todos os jogos que a equipe fez como mandante na Arena Castelão no último ano resultaram em cadeiras quebradas e prejuízos financeiros

A partida entre Ceará e Novorizontino representou uma marca histórica para o futebol nacional: o maior público com presença exclusiva de mulheres, crianças e PCDs na temporada de 2023. Mais que isso, o momento também serviu como uma aula de educação, já que, mesmo com mais de 37 mil pessoas presentes na Arena Castelão, nenhuma cadeira do estádio foi danificada — evitando assim prejuízo financeiro ao Vovô.

A bonita festa na arquibancada com clima de paz e sem destruir nenhum material do Gigante da Boa Vista deveria ser algo corriqueiro, mas não é. No último ano, por exemplo, todos os jogos do Alvinegro de Porangabuçu como mandante tiveram registros de cadeiras quebradas, informação que foi divulgada pelo próprio clube.

De acordo com o Ceará, a equipe disputou 33 partidas na Arena Castelão em 2022 e obteve prejuízos por conta da destruição de cadeiras da praça esportiva em todos os jogos. Ao todo, mais de 1800 assentos foram danificados, gerando um custo superior aos R$ 800.000.00,00.

“Isso mostra mais um dos vários pontos que tivemos domingo. A conscientização sobre a preservação do equipamento é uma luta de quem faz o clube e nós temos de parabenizar as pessoas que estiveram nas arquibancadas no último domingo pela educação, pelo cuidado e pela festa que fizeram”, disse Veridiano Pinheiro, Diretor de Promoções e Atividades Sociais.



O Ceará conseguiu permutar o restante da punição que tinha junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por doações financeiras a instituições de caridade. Com isso, as partidas do clube em casa voltam a ser realizadas com presença de público em geral.

Até então, os dois próximos duelos do Vovô como mandante, contra Chapecoense e CRB-AL, seriam realizados apenas com mulheres, crianças e pessoas com deficiência na arquibancada, mas com o despacho, assinado pelo novo presidente do STJD, José Perdiz de Jesus, essas duas partidas também já podem receber público em geral.