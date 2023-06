Ceará nunca perdeu para a Chapecoense no Castelão e tenta manter tabu

O Ceará terá mais um desafio pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, 2, às 19 horas, o Vovô encara a Chapecoense na Arena Castelão com retrospecto positivo. Na condição de mandante, o Alvinegro do Porangabuçu nunca perdeu para o time catarinense.



Em cinco duelos atuando em seus domínios, o Ceará acumula quatro vitórias e um empate diante da Chape. O escrete preto-e-branco possui quatro triunfos no Brasileirão, sendo três na Série A e um na Segundona; além de ter vencido na Copa do Brasil. Os dados são do site de estatísticas OGol.



Na última vez que as equipes se encontraram, o clube cearense saiu vitorioso por 1 a 0, no Gigante da Boa Vista, no dia 25 de setembro de 2021. Jael foi o autor do gol que garantiu o triunfo alvinegro na Série A. O resultado marcou a primeira vitória do técnico Tiago Nunes no comando do Vovô.



No retrospecto geral, o Ceará também possui vantagem. Em dez partidas, são cinco vitórias para o Alvinegro e duas para a Chapecoense, além de três empates.

Desfalques do Ceará



O técnico Barroca terá problemas para montar a defesa alvinegra contra a Chape. Na véspera do embate, apenas dois zagueiros têm condições garantidas de jogo: David Ricardo e Léo Santos.



Tiago Pagnussat, que trata um estiramento na panturrilha direita, está suspenso pelo STJD. O zagueiro Gabriel Lacerda completou a série de cartões amarelos, enquanto Luiz Otávio é dúvida após deixar o gramado da partida contra o Novorizontino com dores na coxa.