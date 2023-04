Gustavo Morínigo não é mais treinador do Ceará

O paraguaio deixa a equipe do Porangabuçu após 24 jogos com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Com ele, o Vovô foi vice-campeão do Campeonato Cearense e é finalista da Copa do Nordeste, tendo vencido a partida ida contra o Sport por 2 a 1

Após o péssimo início do Ceará na Série B com duas derrotas consecutivas, a diretoria alvinegro resolveu demitir o treinador Gustavo Morínigo. O paraguaio deixa a equipe do Porangabuçu após 24 jogos com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Com ele, o Vovô foi vice-campeão do Campeonato Cearense e é finalista da Copa do Nordeste, tendo vencido a partida ida contra o Sport por 2 a 1.

"O Ceará S.C informa que o técnico Gustavo Morínigo, 46 anos, não é mais treinador do Clube. A decisão foi tomada em comum acordo com o profissional. O Alvinegro agradece pelos serviços prestados e deseja sorte em sua trajetória. O técnico esteve à frente da equipe em 24 jogos", diz trecho do comunicado divulgado pelo clube na tarde desta segunda-feira, 24.

