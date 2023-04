Ceará 2x1 Sport: após primeiro jogo da final, os cenários para cada time ser campeão do Nordeste

Pelo regulamento, nenhum time joga com vantagem de dois resultados iguais para ficar com a taça

Disputando o título da Copa do Nordeste 2023, Ceará e Sport se enfrentaram pelo primeiro encontro da finalíssima do torneio nesta quarta-feira, no Castelão. O Alvinegro venceu por 2 a 1, gols de Castilho e Vitor Gabriel, com David Ricardo (contra) descontando para a equipe pernambucana, após jogada de Luciano Juba, já na reta derradeira da partida.

O segundo jogo da final do Nordestão será realizado no próximo dia 3 de maio, na Ilha do Retiro, no Recife. Mas o que cada um precisa então fazer para ser campeão?

Sobre o assunto Final entre Ceará e Sport registra maior público da Arena Castelão em 2023

Autor de um dos gols do Ceará, Vitor Gabriel celebra vantagem construída na 1ª final do Nordestão

Ceará foi responsável por cinco dos sete gols que o Sport tomou no Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo regulamento, nenhum time joga com vantagem de dois resultados iguais para ficar com a taça. Assim, o Ceará será campeão com qualquer vitória ou qualquer empate no tempo normal. Caso o Alvinegro seja derrotado por um gol de diferença - independentemente do placar - a decisão será na disputa de pênaltis.

Para o Sport ser campeão no tempo normal, apenas com vitória em casa por dois ou mais gols de diferença.

Tags