Barroca projeta dificuldade contra o Sport, mas diz ter "muita confiança" no Ceará

Vovô e Leão se enfrentam na quarta-feira, 3, pela final da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. No jogo de ida, o time cearense por 2 a 1 e terá a vantagem do empate em Recife

Após estrear com vitória no comando técnico do Ceará, Eduardo Barroca terá uma importante missão pela frente: conquistar a taça da Copa do Nordeste. O Vovô, que venceu o jogo de ida contra o Sport por 2 a 1, terá na quarta-feira, 3, na Ilha do Retiro, a chance de confirmar o inédito tricampeonato regional desde que o torneio voltou a ser disputado em 2013.

“Não tenho a menor dúvida de que vai ser um jogo difícil, pelo nível do adversário, pelo momento que o adversário vive e por eles não terem jogado com seus principais jogadores (contra o Novorizontino pela Série B). É provável que eles estejam descansando, em processo de recuperação melhor que o nosso. Não pudemos fazer isso (poupar jogadores) pelo que aconteceu no início da competição, precisávamos muito dessa vitória para resgatar, também, nosso caminho na Série B”, analisou.

Sobre o assunto Richard completou 100 jogos pelo Ceará na vitória sobre o ABC-RN

Vitor Gabriel divide artilharia do Ceará com Guilherme Castilho; veja números

Richardson comemora primeira vitória do Ceará na Série B: "Para readquirir a confiança"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora não tenha participado da campanha geral da equipe no Nordestão, a final representa muito para Barroca, tendo em vista que é a chance de conquistar o seu primeiro título como treinador profissional — já que em times do sub-20 o comandante acumula algumas taças, como o Brasileirão da categoria.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

“Eu tenho muita confiança nos jogadores que tenho, naquilo que a direção tem dado de condições de trabalho e do que podemos construir. Vamos ter uma decisão e depois temos mais 35 rodadas de uma competição longa que também é um objetivo primário. Vamos passo a passo, ainda não tinha pensado nada do Sport, o grande desafio foi tentar fazer com que o foco fosse o jogo do ABC mesmo diante de uma decisão tão importante para o clube. A partir de agora vamos virar a chave e nos preparar da melhor forma possível para consolidar, quem sabe, o título que é tão importante”, concluiu.



Tags