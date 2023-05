Morínigo fala em gratidão ao Ceará, deseja sorte a Barroca e torce por acesso e título

Na postagem, o técnico citou "sentimento de gratidão" na passagem pelo time do Porangabuçu, desejou - "de todo coração" - que o clube conquiste a Copa do Nordeste e o acesso à Série A e disse estar na torcida por Eduardo Barroca, que o substituiu no comando da equipe

O treinador Gustavo Morínigo, demitido do Ceará no fim de abril, publicou em seu Instagram um pronunciamento de despedida do clube.

Na postagem, o técnico citou “sentimento de gratidão” na passagem pelo time do Porangabuçu, desejou - “de todo coração” - que o clube conquiste a Copa do Nordeste e o acesso à Série A e disse estar na torcida por Eduardo Barroca, que o substituiu no comando da equipe.

"Me despeço de você com sentimento de gratidão! Levo comigo momentos incríveis e o carinho que fica para sempre. Desejo de todo o coração que o Ceará seja campeão do Nordeste e retorna a Série A como merece", escreveu Morínigo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sob o comando dele, o Alvinegro construiu a campanha até a final da Copa do Nordeste, com classificação na liderança do grupo B para o mata-mata, vitória sobre o Fortaleza na semifinal e no jogo da ida da decisão contra o Sport.

“Com minha equipe de trabalho demos tudo por esse lindo clube e estamos saindo com a cabeça erguida e a consciência tranquila. Lembrem-se de que juntos são mais fortes”, disse o paraguaio em outro trecho da postagem de despedida.

Morínigo foi demitido do Ceará após 24 jogos, sendo 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Com ele, o Alvinegro de Porangabuçu ainda foi vice-campeão do Campeonato Cearense, sendo superado na final do Estadual pelo Fortaleza. Na Copa do Brasil, o paraguaio amargou a eliminação do Vovô para o Ituano-SP.

Conforme apurado pelo Esportes O POVO, a demissão de Morínigo teve como motivação a dificuldade na estratégia de jogo propositiva. Os dirigentes do Vovô entenderam que seria melhor realizar a troca de comando após as duas derrotas seguidas na Série B, competição vista como a mais importante do ano.

Recado de Morínigo para Eduardo Barroca

O treinador aproveitou para desejar sorte ao novo comandante do clube. Barroca terá a chance de conquistar o primeiro título pelo Ceará no seu segundo jogo à frente do clube.

"Ao professor Barroca, meu desejo de êxito. Você tem uma grande equipe e jogadores mais do que qualificados para atingir seus objetivos e do clube. Hoje já estou na torcida!", comentou Morínigo.

Nova estreia pode ser com título

O treinador Eduardo Barroca fez sua estreia pelo Ceará com vitória por 2 a 0 contra o ABC, pela Série B. Agora, o treinador fará seu primeiro jogo na Copa do Nordeste, competição que nunca disputou, e logo de cara uma decisão. O jogo de volta da final será na próxima quarta, 3, às 21 horas, na Ilha do Retiro.



Tags