Em Porangabuçu, Eduardo Barroca comanda primeiro treino no Ceará

O novo treinador do Alvinegro desembarcou em Fortaleza nesta terça-feira, 25, e iniciou os trabalhos com o elenco antes de ser apresentado oficialmente na sala de imprensa

Novo treinador do Ceará, Eduardo Barroca desembarcou em Fortaleza na manhã desta terça-feira, 25, e já iniciou os trabalhos em Porangabuçu. O comandante, antes de ser apresentado oficialmente na sala de imprensa do Vovô, conduziu a primeira atividade em campo com o elenco.

Durante os momentos liberados para a imprensa, os goleiros fizeram trabalhos isolados em um lado do campo, enquanto os demais jogadores realizaram aquecimento com e sem a bola. O técnico, que tem como característica exigir intensidade das equipes que treina, fez uma dinâmica em espaço reduzido para estimular troca de passes rápidos e tomadas de decisão sob pressão.

O recém-contratado Zé Ricardo não participou da atividade com os demais atletas. O volante, que não atua em um jogo oficial desde outubro de 2022, está em processo de fortalecimento muscular e por isso ficou de fora do treino. Caíque, em tratamento devido uma entorse no joelho esquerdo, também não esteve presente.



Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

