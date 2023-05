Após suspensão na Série B, Pagnussat fica disponível para final e busca "tri" no Nordestão

O zagueiro Tiago Pagnussat, que cumpriu suspensão na vitória do Ceará sobre o ABC por 2 a 0 pela Série B do Campeonato Brasileiro, estará disponível para o jogo de volta da final da Copa do Nordeste.

O atleta foi expulso na derrota contra o Guarani por 3 a 0, pela 2ª rodada do torneio nacional, e substituído por Gabriel Lacerda na partida seguinte contra o ABC. A expectativa é de que Pagnussat retorne a titularidade contra o Sport, nesta quarta-feira, 3, às 21 horas, na Ilha do Retiro.

Titular na partida de ida contra o Rubro-Negro, quando o Vovô venceu por 2 a 1, o jogador pode conquistar o seu tricampeonato na competição. Pagnussat foi campeão da Copa do Nordeste em 2017 pelo Bahia, enfrentando o Sport na final.

O defensor transferiu-se para o Ceará em 2020 e, naquele ano, venceu a competição derrotando o Bahia, seu ex-clube, na final. No início de 2021, ele foi vendido ao Cerezo Osaka, do Japão, por R$ 2 milhões.

De volta ao Vovô em 2023, o zagueiro já atuou em nove das 11 partidas da equipe na atual edição do torneio, ficando de fora em apenas dois jogos da fase de grupos. Ao todo, Pagnussat soma 20 jogos e um gol marcado na atual temporada pelo Alvinegro.

Sport x Ceará: confronto contra ataque embalado

Caso volte ao time titular, Pagnussat terá pela frente a missão de parar o ataque do Sport. O rival do Ceará tem o segundo ataque mais goleador do futebol brasileiro em 2023: já marcou 65 gols no ano, uma média de 2,2 tentos por partida. Somente o Fortaleza, com 69 gols, fez mais em 2023.

Contando apenas a Copa do Nordeste, o clube pernambucano balançou as redes 25 vezes nas 11 partidas realizadas. O Vovô, por sua vez, marcou 50 gols em 25 jogos no ano e tem 24 tentos na competição regional. O time do Porangabuçu aparece em 5º no ranking das equipes com mais gols no Brasil, em 2023



