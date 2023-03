Agente de Mendoza cobra Ceará por comissão da venda ao Santos; saiba valores

Empresário do atacante colombiano firmou contrato com o Vovô para receber cerca de R$ 720 mil pela intermediação na transferência e alega que primeira parcela não foi paga

Além dos processos trabalhistas dos atacantes Jô e Iury Castilho, o Ceará encara outra ação na Justiça: o empresário de Steven Mendoza cobra do Alvinegro o pagamento da primeira parcela da comissão de 140 mil dólares (em torno de R$ 720 mil na cotação atual) pela venda do colombiano ao Santos, apurou o Esportes O POVO.

Em 8 de dezembro de 2022, o atacante de 30 anos foi anunciado como reforço do Peixe por três temporadas. Dois dias antes, a empresa que representa o jogador, A.R.F Assessoria Esportiva, do agente Alex Rodrigo Firmino, firmou "termo de ajuste de pagamento de comissão" com o Vovô, segundo o processo.

O valor total do acordo entre as partes foi de 140 mil dólares, dividido em três parcelas:

56 mil dólares (cerca de 288 mil na cotação atual) em até cinco dias após 15 de dezembro do ano passado — justamente o motivo da ação na Justiça;

56 mil dólares em até cinco dias depois de 30 de abril;

e 28 mil dólares (em torno de R$ 144 mil) em até cinco dias depois de 31 de agosto deste ano

À época, a cotação do dólar era de R$ 5,34. O Alvinegro, portanto, deveria ter pago R$ 299 mil. Agora, a empresa cobra o valor corrigido, com juros e multa, o que elevou para R$ 312.523,14, montante exigido na ação judicial.

Após a concretização da venda de Mendoza, na segunda quinzena de dezembro, a empresa procurou a diretoria alvinegra para confirmar o pagamento do Santos pela compra do atacante e proceder com os trâmites burocráticos para receber a primeira parcela da comissão.

De acordo com a A.R.F, porém, o pagamento não foi efetuado, o que motivou uma notificação extrajudicial em 26 de dezembro, dias após o vencimento da primeira parcela, e a posterior ida aos tribunais. O processo corre na 20ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza.

Ceará e Santos não revelaram qual foi o valor da transação por Mendoza. Via de regra, a prática no mercado da bola é que as comissões para empresários girem em torno de 7 a 10% do montante total da transferência.

Procurados pelo Esportes O POVO, o empresário de Mendoza, Alex Rodrigo Firmino, e o diretor jurídico do Ceará, Anacleto Figueiredo Neto, não responderam os contatos. Caso alguma das partes se manifeste sobre o tema, a matéria será atualizada.

Vendas do Ceará no mercado da bola

Após o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o Vovô fez uma reformulação no elenco para fazer caixa com venda de jogadores e diminuir a folha salarial. De acordo com o diretor financeiro João Paulo Silva, que será candidato à presidência, o clube faturou cerca de R$ 22 milhões com as negociações de atletas na janela de transferências.

A ida de Fernando Sobral para o Cuiabá rendeu R$ 4 milhões, enquanto a saída de Marcos Victor para o Bahia foi por R$ 3,9 milhões, sendo R$ 2,34 milhões para o caixa alvinegro. Bruno Pacheco se transferiu para o rival Fortaleza por R$ 2 milhões.

Além deles, o escrete de Porangabuçu também vendeu o zagueiro Messias (Santos) e o meia-atacante Lima (Fluminense), este segundo por R$ 2,8 milhões.

