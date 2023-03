Ceará receberá R$ 10 milhões em novo contrato de transmissão da Série B; veja detalhes

Nesta quinta-feira, 9, em reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, os 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro acertaram a venda dos direitos de transmissão da competição até 2026. O Ceará, presente no encontro, receberá cota de R$ 10 milhões, valor acima do previsto anteriormente.

A Brax Sports Assets adquiriu os direitos da Segunda Divisão por quatro anos por R$ 840 milhões — ou seja, R$ 210 milhões por temporada. A empresa também já é responsável pela comercialização das placas de publicidade do certame nacional e agora busca acordo com as emissoras para a exibição dos jogos em TV, TV fechada, pay-per-view e streaming.

"Conseguimos viabilizar um acordo satisfatório, aprovado por unanimidade por todos. A nossa missão é ajudar os clubes a disputarem as competições cada vez mais fortes, com visibilidade para o torcedor e sendo também atrativa aos investidores. O objetivo foi alcançado", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

No mês passado, em reunião do Conselho Técnico da Série B, o tema já havia sido tratado e causava apreensão nos clubes por ainda estar indefinido meses antes do início. À época, a CBF assegurou que não havia prejuízo e que os valores de 2022 seriam ao menos mantidos, entre R$ 6 e 8 milhões.

A entidade nacional voltou a reunir as equipes nesta semana, desta vez com a proposta da Brax em mãos. Os 20 clubes aceitaram de forma unânime e cada um receberá R$ 10 milhões. Para chegar a este montante, a CBF abriu mão de uma porcentagem e fará também um aporte complementar.

O Ceará foi representado no encontro pelo diretor financeiro João Paulo Silva, que será candidato à presidência do clube. O dirigente já havia se manifestado sobre as cifras da Segunda Divisão e a previsão de valores constava no orçamento do clube para 2023: R$ 9,3 milhões.

