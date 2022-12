Santos anuncia a contratação de Mendoza, ex-Ceará

O Santos oficializou, nesta quinta-feira, 8, a contratação do atacante Stiven Mendoza. Conforme adiantou o Esportes O POVO, o vínculo do atleta com o Peixe é de três anos. O colombiano chega ao clube paulista após rebaixamento do Ceará para a Série B. O valor do negócio, entretanto, é mantido em sigilo.



Destaque do Alvinegro de Porangabuçu neste ano, com 20 gols — 10 marcados na Série A do Campeonato Brasileiro — e três assistências, Mendoza despertou o interesse de alguns clubes brasileiros, como o São Paulo, mas deu prioridade ao Santos. O longo período de contrato oferecido pelo Peixe, de três anos, foi um atrativo para o atacante.



Apesar de ter contrato com o Ceará até o final de 2023, o salário de Mendoza foi considerado alto para a nova realidade financeira do time de Porangabuçu, que disputará a Série B no próximo ano. Diante deste cenário, o Vovô passa por uma profunda reformulação interna, que envolve, sobretudo, o elenco que acabou rebaixado para a Segundona.



No Alvinegro desde 2021, quando foi adquirido por 600 mil euros (cerca de R$ 4 milhões na cotação da época), Mendoza disputou 96 partidas com a camisa preto-e-branco, pelo qual totalizou 24 gols anotados e 9 assistências.