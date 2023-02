João Paulo confirma candidatura para presidente e abre o jogo sobre o Ceará

Em sabatina no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 25, o atual diretor financeiro do Vovô admitiu que concorrerá ao principal cargo da executiva, falou das ideias que têm e esclareceu situações atuais do Alvinegro

Com eleição marcada para o dia 29 de março, o Ceará Sporting Club já tem um primeiro candidato à presidência do clube. Trata-se do atual diretor financeiro, João Paulo Silva. As chapas que vão concorrer ao pleito só poderão ser registradas a partir do dia 13, mas em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 25, o dirigente admitiu que concorrerá ao maior cargo da diretoria executiva.

No clube desde 2012, tendo entrado por meio do projeto Ceará 2000, do qual foi presidente por dois biênios, João Paulo assumiu a diretoria financeira do Alvinegro no fim de 2015 e segue na função até hoje. Ele participou diretamente de todo o trabalho de saneamento financeiro do Vovô, que hoje tem um dos menores passivos dentre os clubes do Brasil de mesmo porte, cerca de R$ 30 milhões.

"A gente sabe que não é uma missão fácil, é muita responsabilidade. O Ceará cresceu muito, desde a época do Evandro para cá, na gestão do Robinson também. É uma responsabilidade gigantesca, mas posso dizer que estou pronto. Acredito que deve ter um processo eleitoral, estou conversando com alguns conselheiros e se for pela maioria do Conselho, estou pronto para assumir esse desafio", garantiu João Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dirigente afirmou que, pelos movimentos de bastidores, devem ter pelo menos duas chapas concorrendo, porém colocou que um de seus principais objetivos, caso seja eleito, é unir todos os alvinegros em prol de uma reconquista da autoestima dos torcedores, que passa pela conquista de um novo título — o último foi em 2020 —, do retorno à elite nacional, bem como aproximar as pessoas do clube para que o Ceará tenha mais pessoas preparadas para assumí-lo futuramente.

Apontado por torcedores como uma continuidade da gestão do ex-presidente Robinson de Castro, João Paulo disse entender a associação feita, uma vez que nunca se expôs tanto como dirigente, mas que tem um perfil próprio de administração.

"Eu fui uma pessoa que nunca apareci muito na imprensa, sempre fiz um trabalho técnico no departamento financeiro e muito ali no futebol. Sou mais conhecido dentro do Conselho Deliberativo, a torcida em si realmente não me conhece e acho até normal as pessoas acharem que sou a continuação do Robinson, mas na verdade sou um profissional de mercado, tenho 44 anos de idade, tenho meu perfil [...] Quando decidi ser candidato a presidente do Ceará, eu sabia que isso poderia acontecer, mas vou de forma humilde, de forma aberta, falar com todas as pessoas e mostrar meu interesse, meu objetivo, que é juntar, fazer uma coisa só, a gente caminhar junto. E o resultado, o tempo vai dizer", comentou.

Questionado sobre mudanças na diretoria caso seja eleito, João Paulo disse que ainda não formou uma equipe e prefere esperar o resultado do pleito, mas garantiu a continuidade de Albeci Júnior à frente do departamento de futebol e afirmou que pretende sim trazer pessoas novas para dentro do clube.

O dirigente comentou ainda sobre o que considera uma das principais falhas da última gestão, que foi a comunicação do clube com o torcedor. "Nos últimos tempos, um grande problema nosso foi realmente a comunicação, mas não quer dizer que seja por falta de transparência, é modelo de gestão mesmo. Se for eleito presidente do Ceará, vou buscar manter esse contato (com os torcedores)", disse.

Ouça a entrevista na íntegra:

Your browser does not support the audio element.

Trechos de destaque da entrevista:

Richard Coelho

"Venho conversando diariamente com o empresário (do jogador) desde o início da temporada. Surgiram algumas oportunidades para ele, empresário acabou não optando (por aceitar). Ele tem contrato com o Ceará, o passado dele a gente já resolveu e a ideia é ele não jogar Ceará, é ir para outro clube, acredito que nos próximos dias ele deve estar fechando com algum clube [...] A gente fez um acordo com o atleta (sobre a questão salarial)”.

Direitos de Transmissão Série B

Haverá reunião na CBF no dia 7 de março para resolver o assunto. Clubes entendem que as cotas de 2022 devem ser mantidas, no valor de R$ 7,8 milhões.

Futebol Feminino do Ceará

“Marquei com o Eduardo (Arruda) de sentar na segunda-feira para a gente rever algumas situações, para realmente ter que fazer um investimento para nós jogarmos o restante da temporada"

Remuneração de dirigentes

"Nunca pensei nessa pauta, mas não vejo nada contra, não sou contra, mas acho que tem que ser bem discutido (pelo Conselho)"

Interesse em Erick Pulga

“É um jogador interessante; está sendo monitorado pelo nosso departamento. O que eu posso falar é isso, vamos aguardar. Sei que não é só o Ceará, tem outros clubes interessados, mas é um jogador muito interessante"

Ceará se tornar uma SAF



"Esse assunto tem que ser discutido internamente dentro do Conselho Deliberativo. É uma pauta para ser discutida e o Ceará tem uma condição diferente de muitos clubes hoje que são SAF, pois o nosso passivo é de cerca de 30 milhões, o que é baixo em relação a clubes do nosso porte no futebol brasileiro. Acredito que deveria ser discutido [...] Não sei dizer qual o valor para o Ceará virar uma SAF hoje, precisa ser estudado, fazer um valuation"

Arrecadação com venda de atletas e folha salarial

Com as vendas de atletas feitas desde o rebaixamento do clube para a Série B até aqui, Vovô arrecadou cerca de R$ 22 milhões. A folha salarial dos atletas teve queda de 60%, e está em torno de R$ 2 milhões.

Mando de campo

"A ideia é fazer todos os jogos na Arena Castelão para atender nosso sócio-torcedor e também temos contratos com relação a camarotes que já tinham sido vendidos este ano”

Direito a voto para sócios-torcedores

"Eu não sou contra o tema, inclusive acho que isso vai ser pauta de discussões este ano no Conselho Deliberativo. Não sou contra o sócio poder participar dessa decisão do presidente do clube ou de outras que vão surgir futuramente"

Jogadores que colocaram o clube na justiça

“Foram dois atletas (Yuri Castilho e Jô). A gente teve que fazer uma composição com os jogadores depois do rebaixamento, os dois não aceitaram a proposta e acabaram entrando com essas ações. Os demais foram todo resolvidos"

Situação de Cléber (que responde por doping)

"O contrato dele fica suspenso, clube não está pagando salários desde o dia da notificação. Ele contratou um advogado muito bom, o clube está dando assessoria também para ele. Acredito que não tem julgamento ainda marcado, mas deve ser marcado pelos próximos dias. A gente está muito confiante que ele pegue uma pena mínima para retornar, porque vai nos ajudar bastante"

Pagamento de Guilherme Castilho

“Boa parte é para o Atlético-MG e outra para o Mirassol. A parte do Mirassol já foi paga e conseguimos um alongamento do prazo para resolver com o Atlético-MG [,...] Jogamos (o pagamento) um pouco mais para frente”

Pagamento da venda de Arthur Cabral

“Fizemos um acordo e o Palmeiras vai pagar no decorrer do ano através de um parcelamento”

Tags