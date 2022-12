Fluminense oficializa contratação de Lima, ex-Ceará; saiba valores

Na negociação, o Flu comprou os 50% dos direitos federativos do atleta que pertenciam ao Ceará. O valor pago pelo clube carioca, entretanto, é inferior ao que o Vovô investiu em 2021 pela mesma porcentagem

O meio-campista Lima foi oficializado como novo reforço do Fluminense na noite desta terça-feira, 20, com contrato até o fim de 2025. O jogador chega de forma definitiva ao Tricolor da Laranjeiras, que adquiriu os 50% dos direitos federativos que pertenciam ao Ceará. Os 50% restantes seguem com o Grêmio.

Na negociação com o Vovô, ficou acordado que o Fluminense pagará R$ 2,8 milhões de forma parcelada durante dois anos, segundo informações do jornalista Venê Casagrande — Ceará e Fluminense, entretanto, não confirmaram os valores. A quantia é inferior ao que o Alvinegro investiu em 2021, quando comprou 50% dos direitos federativos que pertenciam a investidores e agentes do jogador.

Na ocasião, o Alvinegro de Porangabuçu desembolsou cerca de R$ 3,5 milhões para ter o atleta em definitivo com contrato até o fim de 2023. No acordo, ficou acertado que o valor seria pago ao longo dos três anos de vínculo entre o clube e o atleta, com a opção de renovação para o quarto ano.

Com a saída de Lima, o Ceará agora totaliza seis vendas de jogadores nesta janela de transferências. Além do meia, Mendoza, Messias, Fernando Sobral, Bruno Pacheco e Marcos Victor também foram negociados com compensação financeira.