Bruno Pacheco deixa Ceará e acerta com o Fortaleza

Lateral-esquerdo assinou com o Tricolor até o fim de 2024 e é o segundo reforço do clube para a temporada 2023

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco trocou o Ceará pelo Fortaleza. O jogador se despediu do ex-clube nas redes sociais e minutos depois foi anunciado como reforço do Tricolor para 2023.

O defensor assinou com o Fortaleza por duas temporadas, até o fim de 2024, com opção de renovação por mais um ano. O clube anunciou que investiu R$ 2 milhões pela compra de 80% dos direitos econômicos do defensor.

O Esportes do POVO apurou que a negociação foi cordial entre as diretorias dos dois clubes e que Pacheco até visitou a sede do Fortaleza para conhecer a estrutura da nova equipe com conhecimento do ex-clube, enquanto a negociação estava em andamento.

Em entrevista ao site oficial do Fortaleza, o presidente do clube, Marcelo Paz, falou sobre a aquisição. "Acertamos com o jogador, acertamos com o Ceará, de forma muito profissional. Eu mesmo conversei pessoalmente com o atleta, olho no olho. Sentimos nele um respeito muito grande pelo Fortaleza, de vestir a nossa camisa. O jogador estava muito cobiçado no mercado nacional, e é uma posição de muita disputa no futebol brasileiro que é a lateral-esquerda. Um atleta que tem um lastro muito grande de Série A, que conhece a cidade, e que enfrentou o Fortaleza várias vezes", disse.

O atleta agrada o técnico Juan Pablo Vojvoda e já estava na lista de reforços pretendidos desde que a Série A do Brasileiro terminou.

"Desde que o Vojvoda chegou no Fortaleza ele sempre gostou do Bruno Pacheco, sempre achou um atleta interessante de atuar contra. E agora que a gente teve a necessidade de ir para o mercado nessa posição, a gente conseguiu acerto com ele", completou Paz.

Pacheco é a segunda contratação do Leão para a próxima temporada. A primeira foi o retorno de Yago Pikachu.





