Santos oficializa contratação de Messias, ex-zagueiro do Ceará

Conforme adiantado pelo Esportes O POVO, o Ceará acertou a venda do zagueiro Messias. O destino do atleta de 28 anos será o Santos, que inclusive anunciou a chegada do defensor na tarde desta quarta-feira, 07, por meio das redes sociais do clube.

O zagueiro, natural de São Matheus/ES, chega ao Alvinegro de Vila Belmiro de forma definitiva, com contrato de três anos. Os valores da negociação são mantidos em sigilo, até o momento, mas segundo apuração do Esportes O POVO, o Ceará negociou toda a sua porcentagem sobre os direitos econômicos de Messias.

O contrato do zagueiro com o Ceará iria até o final de 2023, mas devido a queda para a Série B, o elenco alvinegro precisa passar por uma readequação ao novo orçamento do clube. Fernando Sobral, volante, foi outro atleta que deixou o Vovô devido a reformulação do time para a próxima temporada.

Messias chegou ao clube de Porangabuçu em março de 2021 e desde então realizou 95 partidas, com três gols e uma assistência. Ele foi comprado pelo Ceará junto ao América-MG por R$ 2 milhões.

O zagueiro Messias é o primeiro reforço do Peixão para 2023. O atleta vem com contrato de 3 temporadas, até o final de 2025. Pra cima deles! pic.twitter.com/7t0Vg5BFKs — Santos FC (@SantosFC) December 7, 2022

