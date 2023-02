Ceará rechaça argumentos de Jô em ação trabalhista por atrasos de salários

O departamento jurídico do Alvinegro enfatizou que recebeu intimação apenas de Jô, excluindo assim a possibilidade de outros processos. A versão de defesa do clube será apresentada apenas nos autos

O atacante Jô, contratado pelo Ceará no início de agosto da última temporada, abriu processo contra o clube alegando não pagamento de salários. Segundo apurou o Esportes O POVO, o Vovô recebeu a intimação, mas entende que os argumentos apresentados não são verídicos.

O jurídico do Alvinegro de Porangabuçu explicou que a versão do clube será argumentada apenas nos autos para não prejudicar a defesa. Além disso, o departamento enfatizou que o Ceará foi intimado somente sobre o processo de Jô - ou seja, de mais nenhum outro atleta.

Foi exposto, em documento que circula pela internet, que Jô cobra quatro meses de salários atrasados, totalizando uma dívida de R$ 624 mil. O departamento jurídico do Alvinegro não confirmou os valores pedidos e afirmou desconhecer o referido documento.

Anunciado no dia 9 de agosto de 2022 como reforço do Ceará, Jô esteve no clube de Porangabuçu por pouco mais de quatro meses. Com a camisa preto-e-branco, o centroavante balançou as redes duas vezes e amargou o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.