Fora dos planos, Leandro Carvalho será emprestado pelo Ceará

O atacante, que tem contrato até o fim de 2023, jogou apenas uma partida pelo Vovô na atual temporada. O empresário do atleta está no mercado da bola buscando um novo clube para o jogador de 27 anos

Com apenas 12 minutos jogados em 2023, Leandro Carvalho está fora dos planos do treinador Gustavo Morínigo e será emprestado pelo Ceará. O Esportes O POVO apurou que o staff do jogador está no mercado buscando um novo clube para o atleta, que tem vínculo contratual com o Alvinegro de Porangabuçu até o fim desta temporada.

Sem espaço no Vovô nos últimos anos, Leandro Carvalho tem convivido com constantes empréstimos. Em 2021, defendeu as cores do América-MG, enquanto que em 2022 foram três diferentes times: Al-Qadisiya, Náutico e Remo. Em nenhuma destas equipes o atacante conseguiu se firmar.

Em 2023, entretanto, Leandro Carvalho foi reintegrado ao elenco alvinegro e participou de toda a pré-temporada comandada por Gustavo Morínigo. Apesar disso, entrou em campo uma única vez, na vitória por 4 a 0 sobre o Pacajus, pelo Campeonato Cearense, onde jogou por somente 12 minutos.

Desde então, após o confronto diante do Pacajus, o Vovô fez outras nove partidas e em nenhuma delas o atacante de 27 anos sequer foi relacionado. Diante deste cenário, a tendência é de que o empresário de Leandro Carvalho resolva seu futuro em breve.

Entre idas e vindas

A história de Leandro Carvalho no Ceará começou em 2017, quando o atacante chegou por empréstimo do Paysandu para a disputa da Série B - pelo qual o Alvinegro conquistou o acesso posteriormente. Com boas atuações pelo Vovô, o jogador chamou a atenção do Botafogo, clube que se transferiu em 2018.

Com pouco espaço no time carioca, o Ceará acertou o empréstimo do jogador durante a temporada de 2018 e, em 2019, fez uma investida financeira para ter Leandro Carvalho de forma definitiva, desembolsando assim R$ 3,6 milhões, segunda maior aquisição do clube na época. O atacante foi recepcionado com festa no aeroporto, mas não correspondeu às expectativas.

Em dois anos, Leandro Carvalho atuou em 78 jogos, marcou oito gols e deu quatro assistências. Problemas extracampo, aliado ao desempenho ruim nas partidas, tornaram a permanência do jogador em Porangabuçu insustentável. A partir de 2021, então, uma série de empréstimos marcaram a carreira do atacante.