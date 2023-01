Ceará reformula setor ofensivo após temporada de baixo desempenho; veja análise

O Ceará conviveu com problemas no setor ofensivo ao longo da última temporada, que culminou no rebaixamento do time para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro encerrou a competição com apenas 34 gols em 38 jogos, o terceiro pior ataque, ao lado do Avaí. Desse número, apenas Mendoza (10) e Cléber (4) anotaram mais do que três tentos entre os 11 atacantes que entraram em campo na Série A.

Com a reformulação do elenco para a disputa da Série B, o Vovô anunciou 11 reforços, sendo três homens de frente: Janderson, Vitor Gabriel e Luvannor. Além deles, o Ceará também conta com o retorno de Leandro Carvalho, reintegrado ao elenco após o fim do empréstimo dele no Remo-PA, e de Erick e Cléber, que permaneceram na equipe. O jovem Caio Rafael, promovido ao time principal na última temporada, finaliza a lista.

O Esportes O POVO analisou o sistema ofensivo do Ceará na temporada 2023 e os nomes que compõem o ataque até o momento.

Ainda é pouco para brigar pelos objetivos na temporada

Dos três reforços anunciados, pelo menos dois têm experiência na Série B. Luvannor foi campeão com o Cruzeiro, enquanto Janderson fez parte do elenco do Grêmio que conquistou o acesso. Centroavante, Vitor Gabriel estava na Série A na temporada passada. Já dos remanescentes, Leandro Carvalho realizou alguns jogos pelo Náutico na segunda divisão.

Luvannor e Janderson atuam pelas beiradas do campo. O ex-Cruzeiro balançou as redes seis vezes pela Raposa, enquanto o ex-Grêmio fez dois gols, o mesmo número que o centroavante Vitor Gabriel em 22 jogos – sendo cinco como titular – na Série A, pelo Juventude.

Restando três dias para a estreia do Ceará no Estadual, o Vovô conta com poucos atletas no setor ofensivo — sete no total, incluindo Cléber, que está suspenso por doping. Com isso, o plantel possui apenas um centroavante de ofício e conta com cinco atacantes de lado.

Mesmo que os reforços sejam positivos para a nova realidade financeira do clube, e dentro dos critérios para encarar as competições do Vovô no ano, ainda é pouco, quantitativamente, para o time, uma vez que há poucas peças de reposição, sem falar que limita o técnico Gustavo Morínigo na hipótese de alterar o estilo de jogo da equipe.

Embora o calendário do Ceará em 2023 tenha menos conflitos de competições em relação ao último ano, é importante a diretoria não parar de reforçar o time, que promete brigar pela maioria dos títulos que disputará na temporada. O Vovô terá pela frente o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Série B e a Copa do Brasil.

