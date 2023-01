Guarani x Ceará: confira venda de ingressos para estreia dos times no Estadual

Guarani de Juazeiro e Ceará estreiam no Campeonato Cearense no próximo domingo, 15, às 17 horas, no estádio Romeirão. Mandante da partida, o Rubro-Negro do Mercado divulgou a venda de ingressos para o confronto diante do Alvinegro, com valores a partir de R$ 15,00 para ambas as torcidas.

O setor mais popular custa R$ 30,00 a inteira, enquanto quem tem direito a meia-entrada poderá pagar R$ 15,00. Os valores são válidos tanto para o lado mandante, do Guarani, quanto para o lado visitante, do Ceará. Já o setor Premium vale R$ 50,00 e a meia R$ 25,00. O camarote individual tem preço único de R$ 70,00.

Setor exclusivo do estádio, o Camarote fechado – com limite de 31 lugares – custa R$ 1.500,00. Confira abaixo onde comprar os ingressos para o confronto.

Pontos de venda

Loja do Vozão Cariri – 10 às 22 horas

Arena Romeirão Bilheteria – 08 às 17 horas

H Futebol Show – 08 às 17 horas

Pizzaria O Val – 17 às 02 horas

Valores

Lado Mandante – R$ 30,00 (R$ 15,00 meia-entrada)

Lado Visitante – R$ 30,00 (R$ 15,00 meia-entrada)

Premium – R$ 50,00 (R$ 25,00 meia-entrada)

Camarote – R$ 70,00

Camarote fechado – R$ 1.500,00

