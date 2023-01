Jogo entre Guarani de Juazeiro e Ceará será transmitido pela FCF TV

Partida será realizada no próximo domingo, 15, às 17 horas, na Arena Romeirão, pela primeira rodada do Campeonato Cearense 2023

O Ceará publicou nesta quarta-feira, 11, que a partida diante do Guarani de Juazeiro será transmitida pela FCF TV, no canal do Youtube da Federação Cearense de Futebol. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 15, às 17 horas, na Arena Romeirão, pela primeira rodada do Campeonato Cearense 2023.



O Vovô iniciou a preparação para a temporada 2023 na segunda semana de dezembro de 2022. No último sábado, 7, o Alvinegro de Porangabuçu realizou um jogo-treino diante do Atlético Cearense, contra quem venceu por 4 a 1, em uma partida de quatro tempos de 30 minutos. Os gols foram marcados por Vina, Luiz Otávio, Jean Carlos e Gabriel Lacerda, enquanto Lucas Maranguape descontou para a Águia da Precabura.

Esta semana, a equipe entra nos últimos dias de preparação antes da estreia na temporada. Além do Campeonato Cearense, o Ceará disputa ainda Copa do Nordeste, Série B do Brasileirão e Copa do Brasil.

