Leandro Carvalho faz parte dos planos do Ceará para início da temporada

O atacante Leandro Carvalho deve ser aproveitado no início da temporada do Ceará. Conforme apurou o Esportes O POVO, o clube não pretende negociar o atleta neste momento. Assim, ele deve ser opção para o técnico Morínigo nos primeiros jogos da equipe em 2023.

Jogador de 27 anos possui contrato com o Alvinegro do Porangabuçu até maio de 2023. Com isso, deve ser utilizado nas disputas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Leandro Carvalho se reapresentou com o restante do elenco na última sexta-feira, 16, e tem participado normalmente da pré-temporada.

O atleta retornou ao Vovô após o fim do empréstimo com o Remo. No clube paraense, ele entrou em campo em sete oportunidades e marcou um gol. Anteriormente, o atacante também defendeu Al-Qadisiya, da Arábia Saudita, e Náutico-PE, ambos por empréstimo. Em 2021, ele vestiu a camisa do América-MG.

A última temporada do atleta no Porangabuçu foi em 2020. Pelo Ceará, o atacante soma 115 partidas em três passagens: a primeira em 2017, a segunda em 2018 e a terceira entre 2019 a 2020. No período, anotou 16 tentos e cedeu oito assistências.

Futuro incerto de Vina

Em meio a incertezas sobre o futuro no Porangabuçu, o meia Vina segue treinando normalmente e participou na última segunda-feira, 19, da quarta atividade do Ceará na pré-temporada. O atleta de 31 anos está integrado ao elenco desde a reapresentação, na última sexta.



