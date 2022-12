Ceará oficializa contratação do atacante Luvannor, ex-Cruzeiro

Em pré-temporada sob comando do técnico Gustavo Morínigo, o Ceará segue no mercado da bola em busca de reforços para 2023. Nesta sexta-feira, 30, o Vovô anunciou a contratação do atacante Luvannor, campeão da Série B pelo Cruzeiro.



O vínculo será até o final de 2023 e tem possibilidade de extensão para 2024 de forma automática se o Alvinegro subir para a Série A e se o atacante atingir uma meta pré-estabelecida de jogos disputados na temporada, conforme apurou o Esportes O POVO.

O jogador de 32 anos, que tem residência fixa em Dubai, já organiza a mudança para o Brasil. O atleta deve se apresentar no Porangabuçu na próxima semana, entre os dias 3 e 4 de janeiro. A família do camisa 90, ficou satisfeita com a opção de Fortaleza após seis temporadas do jogador no país arábe.



Luvannor comemorou a chegada ao Ceará e comentou sobre os motivos para aceitar a proposta do Vovô. "É uma alegria chegar em um clube grande como o Ceará. Recebi a proposta e vi a seriedade do projeto. Por isso, me senti motivado para vir pra cá e abraçar este novo desafio. Agora, é trabalhar forte para alcançarmos nossos objetivos ao final da temporada. Podem esperar muita dedicação da minha parte'', disse.

O Ceará anunciou, até o momento, sete contratações para 2023: os laterais Danilo Barcelos e Willian Formiga, o zagueiro Tiago Pagnussat, os volantes Caíque e Arthur Rezende, o meia Jean Carlos, além do além do atacante Luvannor. O goleiro paraguaio Alfredo Aguilar e o atacante Vítor Gabriel já treinam na sede do clube e devem ser confirmados em breve.

A trajetória de Luvannor



Natural de Campo Maior, no Piauí, Luvannor iniciou sua trajetória no Paranoá-DF e depois passou pelo Morrinhos-GO antes de rumar em 2011 para a Moldávia, onde defendeu o Sheriff. Depois disso, nos Emirados Árabes, defendeu Shabab Dubai, Al Ahli e Al Wahda; na Arábia Saudita, vestiu a camisa do Al Taawon; e ainda retornou ao Sheriff.

Destaque no clube europeu, Luvannor Henrique obteve também nacionalidade da Moldávia e inclusive defendeu a seleção nacional em quatro amistosos, entre 2013 e 2014, e marcou dois gols.

Em 2022, o piauiense de 32 anos retornou ao Brasil para defender o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 31 partidas, anotou sete gols, deu duas assistências e conquistou o título que assegurou o retorno da Raposa à elite nacional.

O contrato do camisa 90 com o clube mineiro se encerrou em novembro, após a disputa da Série B, e não houve acordo para a renovação.

Ficha Técnica:

Nome: Luvannor Henrique de Sousa Silva

Posição: atacante

Nascimento: 19/05/1990 (32 anos)

Naturalidade: Campo Maior /PI

Clubes por onde passou: Paranoá/DF, Morrinhos/GO, Sheriff Tiraspol/MAL, AL-Shabah Dubai, Shabab Al Ali, Al-Wanda e Cruzeiro/MG.

