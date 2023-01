Luvannor fala sobre características e explica por que escolheu o Ceará: "Projeto ambicioso"

O atacante Luvannor foi apresentado oficialmente no Ceará na manhã desta terça-feira, 10, no CT de Porangabuçu. O jogador de 32 anos, que defendeu o Cruzeiro na última temporada, assinou contrato até o final do ano com o Alvinegro.

Sétimo reforço anunciado do Ceará para 2023, Luvannor explicou os motivos por ter escolhido o Vovô e disse que o clube o apresentou um projeto “ambicioso”.

“Na verdade quando eu voltei para minha residência, em Dubai, minha prioridade era ficar lá onde minha família é mais adaptada. Então surgiu o interesse do Vozão, eles me procuraram, tivemos conversas. O projeto foi apresentado, um projeto muito ambicioso, onde eu tive o interesse. É um clube grande, não só no estado, mas também no Nordeste e no Brasil”, explicou.

O atleta disse que o Ceará é um clube onde ele pode continuar acumulando conquistas e garante que o time vai brigar por títulos em todas as competições no ano.

“A ambição é continuar vencendo. Por onde eu passei eu fui um vencedor e o Ceará propõe isso para a gente. É um time muito competitivo, com certeza em todas as competições que disputaremos esse ano vamos competir por título, então isso mostra a grandeza do clube e quanto o clube é ambicioso”, disse.

Atacante fala como pode atuar no clube

Luvannor é um dos três reforços para o setor ofensivo do Alvinegro. O jogador, que atua pelos lados do campo, afirmou que pode exercer qualquer função no ataque.

“Durante toda minha carreira eu comecei mais pelas beiradas (do campo), como ponta-esquerda. Fui trabalhando com treinadores diferentes que me usaram bastante pela ponta-direita. Então fui ali jogando de segundo atacante, de centroavante. Nos últimos anos atuei muito mais próximo do gol nessas funções. O mais importante é estar à disposição para o treinador, eu acho que tenho uma disciplina muito boa para exercer qualquer função ali na frente”, afirmou.

Papo com o professor

Luvannor iniciou os trabalhos no Ceará na última segunda-feira, 9, e teve o primeiro contato com os companheiros de equipe e com o técnico Gustavo Morínigo. Em papo com o comandante sobre as funções que desempenha em campo, o atleta revelou estar à disposição do treinador e ressaltou que não tem problemas de atuar próximo do gol.

“Ele (Gustavo Morínigo) veio explicando da forma como ele quer eu jogue, de como ele gosta que o time jogue. Ele estava explicando para mim as posições, (perguntando) onde eu me sinto mais confortável (em campo). Falei para ele que no decorrer da minha carreira não tenho tantas dificuldades de estar perto do gol. Vou estar à disposição para o que ele precisar em campo”, falou.

No Cruzeiro, Luvannor atuou em 21 partidas como titular e marcou 6 gols com a camisa celeste, além de ter realizado duas assistências. No clube mineiro, ele atuou a maioria dos jogos no lado direito do ataque.

