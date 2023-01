Apresentado, Vitor Gabriel garante: "Vou entregar muitos gols"

Um dos reforços do Ceará para a temporada de 2023, o centroavante Vitor Gabriel foi apresentado na manhã desta segunda-feira, 9, no CT de Porangabuçu. O jogador chega ao clube alvinegro por empréstimo, com vínculo até o final de 2023.



Em sua coletiva de apresentação, o atleta de 22 anos esbanjou confiança, garantiu que vai assinalar muitos gols com a camisa alvinegra e falou sobre a cobrança da torcida.

"Vou entregar muitos gols, tenho certeza. Tenho muita confiança no meu trabalho, na minha equipe que vai me ajudar. A cobrança é normal, todo torcedor tem o direito de cobrar. A gente tem que sentir a obrigação, chegar dentro de campo e corresponder."



Treinando no Ceará desde o início da pré-temporada, Vitor Gabriel elogiou o elenco alvinegro e falou sobre a sua relevância para a equipe. Neste ano, o Vovô vai disputar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro Série B.

"Me vejo muito importante para o grupo. Vou entregar tudo de mim. O grupo é bem qualificado e tem tudo para dar certo. Vamos seguir em busca dos nossos objetivos e colocar o clube na Série A", disse.



Em outro momento, ele ainda citou o acolhimento da torcida alvinegra e revelou seu desejo de atuar com o apoio dos torcedores.

"Felizmente, vejo muitas mensagens positivas no meu Instagram. Creio que vai dar tudo certo, quero muito jogar dentro de casa e sentir o calor da torcida."

Antes de chegar ao Ceará, o jovem atacante de 22 anos defendeu as cores do Juventude, também por empréstimo. No clube gaúcho, Vitor Gabriel disputou 35 partidas, marcou três gols e não deu nenhuma assistência. Sua temporada mais goleadora foi em 2021, quando em parte dela jogou pelo time B do Braga, de Portugal, e balançou as redes 11 vezes.

