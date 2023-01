Janderson fala em "fazer muitos gols" e revela escolha pelo Ceará: "Sempre tive vontade"

Novo reforço do Ceará foi apresentado na manhã desta sexta-feira, 6, no CT de Porangabuçu

Janderson foi a 10ª contratação do Ceará para a disputa da temporada 2023 e é o terceiro reforço para o setor ofensivo do Alvinegro. Em apresentação oficial na manhã desta sexta-feira, 6, o atacante ex-Grêmio e Corinthians disse estar “muito feliz” para atuar no novo clube e revela que sempre teve vontade de atuar no Vovô.

“Todos nós sabemos que o Ceará é um grande time, eu já joguei contra, senti o calor da torcida e sempre tive vontade de vir jogar aqui no Ceará. Então quando o empresário me falou sobre a proposta do Ceará, sem pensar duas vezes eu falei para ele que aceitaria sim”, contou em entrevista coletiva no CT de Porangabuçu.

Sobre o assunto FPF nega adiamento de jogo do Ceará na Copinha após casos de intoxicação alimentar

Jean Carlos irá usar camisa 10 do Ceará em 2023; veja numeração de outros atletas

Alfredo Aguilar elogia torcida do Ceará e competitividade do futebol brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atacante projeta "fazer muitos gols" com a camisa alvinegra

Mirando grandes conquistas pelo Ceará na temporada, Janderson aproveitou o momento para falar sobre as características que desempenha em campo. Entre ser um jogador que tem como característica fazer gols ou dar assistências, o atleta se definiu como um atacante que deixa os companheiros de frente para o goleiro, mas projetou balançar as redes com frequência no novo clube.

“Minha característica é mais assistências do que gols, mas nesse ano vou fazer o possível para fazer muitos gols para ajudar a equipe do Ceará e dar alegria para toda a torcida”, falou o atacante, que anotou cinco gols na última temporada atuando pelo Grêmio.

+ Dentinho cita comprometimento e lamenta rebaixamento do Ceará: "Queria ajudar mais"



Tags