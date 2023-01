Ceará envia ofício à CBF e confirma participação no Brasileirão Feminino A1

O Ceará irá participar do Brasileirão Feminino A1. O Vovô enviou ofício recentemente à CBF para confirmar que irá disputar o certame nacional. O clube cearense se classificou para a primeira divisão do futebol feminino brasileiro após vencer o JC nas quartas de final e posteriormente se tornou campeão do Brasileirão A2 diante do Athletico-PR em 2022.

Após o rebaixamento do time masculino, que influenciou diretamente no orçamento para 2023, a participação da equipe feminina no Brasileirão A1 era incerta. No momento, o Vovô ainda trabalha na captação de recursos para a atual temporada, onde disputa Supercopa do Brasil, Brasileirão Série A1 e Campeonato Cearense.

O time também se planeja para iniciar a montagem de elenco e comissão técnica. Flávia Pissaia e Annaysa não permanecerão no clube e já anunciaram saída. Pissaia já foi, inclusive, anunciada no Bahia na semana passada.

